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07:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге под колесами BMW погиб мужчина

Переходил дорогу в неположенном месте.

62-летний мужчина погиб под колесами BMW в Екатеринбурге. ДТП случилось 2 мая около 18.30 у дома № 4 по улице Бакинских Комиссаров, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

По предварительным данным, иномарка ехала со стороны бульвара Культуры в направлении Кировоградской, когда перед ней появился пешеход. Екатеринбуржец переходил проезжую часть в неположенном месте.

«По факту ДТП будет проведено следствие, в ходе которого будут установлены истинные причины и обстоятельства данного происшествия», — добавили в ведомстве.

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