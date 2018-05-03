В Екатеринбурге под колесами BMW погиб мужчина

62-летний мужчина погиб под колесами BMW в Екатеринбурге. ДТП случилось 2 мая около 18.30 у дома № 4 по улице Бакинских Комиссаров, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

По предварительным данным, иномарка ехала со стороны бульвара Культуры в направлении Кировоградской, когда перед ней появился пешеход. Екатеринбуржец переходил проезжую часть в неположенном месте.