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07:22 (мск), источник: Комсомольская правда

13-летний мальчик ушел из школы в Новосибирске и пропал

Розыск ребенка идет уже три дня.

Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» сообщило о розыске 13-летнего мальчика, который пропал 30 апреля.

— Сергей Кондрашкин утром ушел из школы на улице Чемская, 38 и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно, — рассказывают поисковики.

Мальчик ростом 167 сантиметров, плотного телосложения, у него темные волосы, модельная стрижка, голубые глаза. В последний раз, когда его видели, был одет в куртку двустороннюю с капюшоном желтого цвета и цвета хаки, голубые джинсы, черные кроссовки. С собой у него был рюкзак синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении ребёнка, позвоните полицейским по телефону 112 или по номерам волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» 8−903−904−6585, 8−953−887−1777, 8−951−387−0758.

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