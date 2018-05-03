13-летний мальчик ушел из школы в Новосибирске и пропал
Розыск ребенка идет уже три дня.
Розыск ребенка идет уже три дня.
Содружество волонтеров «ДоброСпас-Новосибирск» сообщило о розыске 13-летнего мальчика, который пропал 30 апреля.
— Сергей Кондрашкин утром ушел из школы на улице Чемская, 38 и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно, — рассказывают поисковики.
Мальчик ростом 167 сантиметров, плотного телосложения, у него темные волосы, модельная стрижка, голубые глаза. В последний раз, когда его видели, был одет в куртку двустороннюю с капюшоном желтого цвета и цвета хаки, голубые джинсы, черные кроссовки. С собой у него был рюкзак синего цвета.
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