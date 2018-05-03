Житель Лысьвы провалился под лёд на городском пруду
Мужчину доставали из ледяной воды спасатели.
Мужчину доставали из ледяной воды спасатели.
2 мая в городе Лысьва городские спасатели помогли местному жителю, провалившемуся под лёд на городском пруду. Пострадавший жив, мужчина получил переохлаждение и после купания в холодной воде попал в руки медиков.
О ЧП на водоёме сообщает сайт ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Напомним, это уже третье ЧП на тонком льду за последний месяц. 25 апреля в посёлке Троица Пермского района под лёд провалились трое рыбаков. Один мужчина смог выбраться на берег самостоятельно, второго рыбака достали из ледяной воды спасатели, а третьего, увы, спасти не удалось. Он утонул.
Двумя неделями ранее на льду реки Обва в посёлке Ильинский в промоину ушёл автомобиль Chevrolet Niva с водителем и пассажиром в салоне. Людей от купания в ледяной воде спасло то, что на крыше Niva находился люк, через который они смогли самостоятельно выбраться в безопасное место. А чтобы вытягивать из реки машину, пришлось вызывать спасателей.