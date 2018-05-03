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06:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Любовь к «синтетике» стоила свободы приморскому гешефтмахеру

Силовики в ходе спецоперации задержали 26-летнего жителя Приморского края, продававшего синтетику, сообщили DEITA. RU в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

С ноября 2016 года ловкий, изворотливый делец, беспринципный спекулянт, не стесняющийся в средствах для получения наживы (гешефтмахер), приобретал на территории Хабаровского и Приморского краев крупные партии наркотических средств синтетической группы. Затем расфасовывал наркотик на мелкие партии и раскладывал на территории Уссурийска.

Спецам удалось задержать шесть фигурантов, входящих в организованную группу. Силовики делали «закладки» муляжа наркотического средства на территории Хабаровска и Уссурийска, после того, как фигуранты дела забирали наркотик, они задерживались.

Изъято свыше пяти килограммов синтетических наркотиков. Примечательно, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело будет рассмотрено в особом порядке.

Михаил Грач.

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