Любовь к «синтетике» стоила свободы приморскому гешефтмахеру

С ноября 2016 года ловкий, изворотливый делец, беспринципный спекулянт, не стесняющийся в средствах для получения наживы (гешефтмахер), приобретал на территории Хабаровского и Приморского краев крупные партии наркотических средств синтетической группы. Затем расфасовывал наркотик на мелкие партии и раскладывал на территории Уссурийска.

Спецам удалось задержать шесть фигурантов, входящих в организованную группу. Силовики делали «закладки» муляжа наркотического средства на территории Хабаровска и Уссурийска, после того, как фигуранты дела забирали наркотик, они задерживались.

Изъято свыше пяти килограммов синтетических наркотиков. Примечательно, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело будет рассмотрено в особом порядке.