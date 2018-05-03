В Прикамье в ДТП пострадали подростки на мопеде
Школьница с травмой головы госпитализирована.
Школьница с травмой головы госпитализирована.
В Кизеле 15-летний подросток катался со своей подругой на мопеде без прав. Вечером он ехал по улице Пролетарской со стороны улицы Учебной в направлении улицы Физкультурников. Около дома № 68 девятиклассник пошел на обгон в то время, как машина впереди собиралась поворачивать направо. Он не убедился в безопасности маневра. Выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил рану стопы, его 15-летняя пассажирка травму головы, поскольку была без шлема.
Мопед подростку приобрели родители, которые и разрешили ребенку покататься. По факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что за вред, причинный несовершеннолетним, не достигшим возраста 18 лет, отвечают его родители или законные представители. Кроме того, родители или законные представители несовершеннолетних могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей, сообщили в краевом управлении ГИБДД,