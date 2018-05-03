В Прикамье в ДТП пострадали подростки на мопеде

В Кизеле 15-летний подросток катался со своей подругой на мопеде без прав. Вечером он ехал по улице Пролетарской со стороны улицы Учебной в направлении улицы Физкультурников. Около дома № 68 девятиклассник пошел на обгон в то время, как машина впереди собиралась поворачивать направо. Он не убедился в безопасности маневра. Выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил рану стопы, его 15-летняя пассажирка травму головы, поскольку была без шлема.

Мопед подростку приобрели родители, которые и разрешили ребенку покататься. По факту ДТП проводится проверка.