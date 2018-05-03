Стали известны подробности пропажи в Башкирии Минсылу Сабитовой

Источник: Комсомольская правда

Уже неделю дети Минсылу Сабитовой из Ишимбая не имеют никакой информации о местонахождении своей матери. Они уже обратились в полицию, и очень надеются, что к поискам подключатся добровольцы.

«Она раньше бывало уходила на несколько дней из дома, но мы всегда знали, где она и с кем. Ее сильно сломила смерть нашего отца. После потери мужа мама начала временами на фоне стресса вести себя неадекватно. Могла кинуться на нас по пустякам. Мы за нее очень сильно переживаем», — рассказала дочь пропавшей женщины, Айсылу.

Несколько месяцев назад Минсылу выпустили из больницы, вела она себя достаточно спокойно и поводов тревожиться за себя не давала. Что случилось перед майскими праздниками, настоящая загадка для родственников. Есть предложение, что к ней могли прийти какие-то старые друзья и позвать отметить праздники. Но если так, то дело уже слишком затянулось. Практически неделю от женщины абсолютно никаких вестей.