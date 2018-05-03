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07:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности пропажи в Башкирии Минсылу Сабитовой

Выяснилось, что женщина находится в состоянии стресса после потери мужа.

Источник: Комсомольская правда

Уже неделю дети Минсылу Сабитовой из Ишимбая не имеют никакой информации о местонахождении своей матери. Они уже обратились в полицию, и очень надеются, что к поискам подключатся добровольцы.

«Она раньше бывало уходила на несколько дней из дома, но мы всегда знали, где она и с кем. Ее сильно сломила смерть нашего отца. После потери мужа мама начала временами на фоне стресса вести себя неадекватно. Могла кинуться на нас по пустякам. Мы за нее очень сильно переживаем», — рассказала дочь пропавшей женщины, Айсылу.

Несколько месяцев назад Минсылу выпустили из больницы, вела она себя достаточно спокойно и поводов тревожиться за себя не давала. Что случилось перед майскими праздниками, настоящая загадка для родственников. Есть предложение, что к ней могли прийти какие-то старые друзья и позвать отметить праздники. Но если так, то дело уже слишком затянулось. Практически неделю от женщины абсолютно никаких вестей.

Всем, кто видел женщину и обладает хоть какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба обратиться по следующим номерам телефонов: 8 937 788−41−57 (Айсылу) или 8 987 581−20−55 (Лилия). В день пропажи она была одета в сиреневую куртку, зеленый берет, черные брюки и черные сапоги.

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