За хищение 116 млн рублей осудят руководителя кредитного кооператива в Иркутске

Как сообщает 3 мая 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, установлено, что он, злоупотребляя доверием граждан, заключил с ними договоры о передаче их сбережений в пользование организации под высокие проценты. Возвращать деньги клиентам злоумышленник не собирался.

По данному факту первоначально было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Кировский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в 3 млн рублей. В дальнейшем уголовное дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение», санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы. Полицейские в ходе расследования провели более 15 обысков и около 600 выемок документов, имеющих значение для расследования уголовного дела, назначены десятки судебных экспертиз, допрошено 600 граждан, объём уголовного дела составляет 47 томов.