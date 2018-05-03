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07:39 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара

За минувшую ночь в Екатеринбурге произошло три пожара в жилых домах, свидетельствуют данные ГУ МЧС по Свердловской области.

В 23:44 поступил сигнал о возгорании на улице Первомайской. Там огонь повредил офис, расположенный на цокольном этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В 00:23 в МЧС сообщили о происшествии на улице Шевченко. В пятиэтажном доме загорелось имущество под лестничной клеткой. Огонь повредил имущество на 15 кв. м.

А в 00:52 стало известно о пожаре в 11-этажке на улице Народной Воли. На седьмом этаже загорелся балкон. Жителей пришлось эвакуировать — по лестницам из опасной зоны вывели 52 человека, включая восьмерых детей.

О пострадавших во всех трех случаях не сообщается.

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