В Екатеринбурге жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В 23:44 поступил сигнал о возгорании на улице Первомайской. Там огонь повредил офис, расположенный на цокольном этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 5 кв.м.

В 00:23 в МЧС сообщили о происшествии на улице Шевченко. В пятиэтажном доме загорелось имущество под лестничной клеткой. Огонь повредил имущество на 15 кв. м.

А в 00:52 стало известно о пожаре в 11-этажке на улице Народной Воли. На седьмом этаже загорелся балкон. Жителей пришлось эвакуировать — по лестницам из опасной зоны вывели 52 человека, включая восьмерых детей.