В Прикамье месяц разыскивают пропавшего многодетного отца

Почти месяц в Пермском крае разыскивают пропавшего без вести Алексея Чуркина. 34-летний мужчина ушёл из дома в посёлке Уральский Нытвенского района ещё 5 апреля. С тех пор о его судьбе мало что известно. В день своего исчезновения отец пятерых детей отправился в Пермь и остановился ночлег у своего родственника. Последним Алексея Чуркина видел брат. С его слов мужчина сел на трамвай, который идёт из микрорайона Балатово в сторону Мотовилихи и больше его никто не видел. В соцсетях в последний раз мужчина был 5 апреля, в день своего исчезновения.