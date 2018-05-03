Робинзон по-уральски. В Челябинской области потерялся турист
ЧП произошло во время сплава на реке Юрюзань.
ЧП произошло во время сплава на реке Юрюзань.
Там потерялся один из туристов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Товарищи не сразу заметили исчезновение своего друга, но затем увидели его пустую лодку. И вызвали спасателей. Прибыв на место его предполагаемого местонахождения, они приступили к поискам. На следующий день пропавшего обнаружили. Оказалось, что он высадился на одном из островов и упустил лодку, которую унесло течением. Медицинская помощь путешественнику не потребовалась.