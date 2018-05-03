Робинзон по-уральски. В Челябинской области потерялся турист

Товарищи не сразу заметили исчезновение своего друга, но затем увидели его пустую лодку. И вызвали спасателей. Прибыв на место его предполагаемого местонахождения, они приступили к поискам. На следующий день пропавшего обнаружили. Оказалось, что он высадился на одном из островов и упустил лодку, которую унесло течением. Медицинская помощь путешественнику не потребовалась.