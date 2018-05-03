Житель Омска вышел за сигаретами в окно второго этажа

Вчера, 2 мая, примерно в 22:30 из окна второго этажа инфекционной клинической больницы № 1 имени Далматова, которая расположена на улице Сергея Лазо, выпал 27-летний омич. Мужчину с политравмой, катотравмой, переломом руки и ушибом позвоночника доставили в БСМП № 1.

Порталу Om1.ru стало известно, что когда на улице начало смеркаться, пострадавший очень сильно захотел покурить. Однако больницу уже закрыли и выйти в магазин через двери возможности не было. Жажда никотина овладела сознанием омича, и он принял решение выйти в магазин через окно. Однако не удержавшийся за раму пациент рухнул вниз.