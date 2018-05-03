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07:51 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на Ново-Северном кладбище упавшие деревья разгромили десяток могил

Неприятный инцидент случился на Ново-Северном кладбище, в Омске, накануне.

Очевидец выложил снимки разгромленных упавшими деревьями могил в паблике «ЧП Омск».

Обвалившиеся деревья перегородили омичам путь к могилам родственников. Администрация кладбища знает об уроне, нанесенном аварийной растительностью, но ничего не предпринимает.

«Одинокая старушка сидела и плакала около поломанного памятника своего мужа. Обратились в администрацию кладбища и услышали в ответ: мы в курсе, но ничем помочь вам не можем, может когда-нибудь и уберем», — написал анонимный свидетель разгрома.

В свою очередь, другие посетители кладбища подтвердили: упавшие деревья никто не спешит убирать.

Судя по всему, урон нанесен десятку могил, разбиты памятники и оградки.

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