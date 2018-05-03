В Омске на Ново-Северном кладбище упавшие деревья разгромили десяток могил
Неприятный инцидент случился на
Неприятный инцидент случился на
Очевидец выложил снимки разгромленных упавшими деревьями могил в паблике «ЧП Омск».
Обвалившиеся деревья перегородили омичам путь к могилам родственников. Администрация кладбища знает об уроне, нанесенном аварийной растительностью, но ничего не предпринимает.
«Одинокая старушка сидела и плакала около поломанного памятника своего мужа. Обратились в администрацию кладбища и услышали в ответ: мы в курсе, но ничем помочь вам не можем, может
В свою очередь, другие посетители кладбища подтвердили: упавшие деревья никто не спешит убирать.
Судя по всему, урон нанесен десятку могил, разбиты памятники и оградки.