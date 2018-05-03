В Омске на Ново-Северном кладбище упавшие деревья разгромили десяток могил

Обвалившиеся деревья перегородили омичам путь к могилам родственников. Администрация кладбища знает об уроне, нанесенном аварийной растительностью, но ничего не предпринимает.

«Одинокая старушка сидела и плакала около поломанного памятника своего мужа. Обратились в администрацию кладбища и услышали в ответ: мы в курсе, но ничем помочь вам не можем, может когда-нибудь и уберем», — написал анонимный свидетель разгрома.