В Свердловском районе обрушился гараж: спасатели искали под плитами людей

В Свердловском районе Красноярска обрушился старый гараж. В краевом учреждении «Спасатель» рассказали, что им пришлось искать под завалом людей.

Сообщение о происшествии на улице Подъемная поступило от местного жителя. По его информации, бетонный капитальный гараж не использовался по назначению, но в нем периодически собирались люди. Были ли они в помещении в момент обрушения плит перекрытия, неизвестно.