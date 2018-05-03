Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев включил режим войны: офицеры массово бегут из ВСУ - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Екатерина Стриженова познакомилась с внуком
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
12В тени войны
09:23 (мск), источник: Newslab.ru

В Свердловском районе обрушился гараж: спасатели искали под плитами людей

Спасателям пришлось при помощи специального оборудования разбирать завал.

В Свердловском районе Красноярска обрушился старый гараж. В краевом учреждении «Спасатель» рассказали, что им пришлось искать под завалом людей.

Сообщение о происшествии на улице Подъемная поступило от местного жителя. По его информации, бетонный капитальный гараж не использовался по назначению, но в нем периодически собирались люди. Были ли они в помещении в момент обрушения плит перекрытия, неизвестно.

Спасателям пришлось поднять обрушившиеся плиты при помощи специального оборудования, разобрать завал и осмотреть все помещения гаража. Оказалось, что в происшествии никто не пострадал.

Все новости региона
 В красноярском общежитии раненая женщина избила фельдшера скорой...
Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Интернет-спаму исполняется 40 лет
Автор книг о Гарри Поттере извинилась за смерть эльфа Добби
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
АЗС хотят остановить рост цен на бензин старым способом Впрочем, эксперты сомневаются в успехе инициативы, так как она противоречит антиалкогольной кампании государства
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь