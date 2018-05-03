Житель Хабаровского края попался на незаконной торговле спиртом

Стражам порядка поступила информация о том, что в одном из торговых киосков незаконно реализуют спиртосодержащие лосьоны без необходимых документов. Полицейские осмотрели помещение, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю, и обнаружили там больше 160 бутылок фармацевтического антисептического раствора. Каждая ёмкость вмещала в себя 100 литров жидкости с содержанием этанола 95 процентов.