Мотоциклист врезался в Toyota на улице Владимировской в Новосибирске

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Новосибирске на улице Владимировской. Фотографии с места ДТП появились в сети утром в четверг, 3 мая.

— Мотоцикл на скорости врезался в бок Toyota FunCargo, водитель которой, разворачивался на проезжей части. Мотоциклиста увезла с места аварии бригада «скорой помощи». Другие подробности уточняются, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Ранее пресс-служба Главного управления МВД по области сообщала, что с начала года в регионе произошло уже семь ДТП с участием мотоциклистов. В двух из них байкеры получили серьезные травмы.