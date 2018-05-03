Мотоциклист врезался в Toyota на улице Владимировской в Новосибирске
Байкера увезла с места аварии бригада «скорой помощи».
Байкера увезла с места аварии бригада «скорой помощи».
Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Новосибирске на улице Владимировской. Фотографии с места ДТП появились в сети утром в четверг, 3 мая.
— Мотоцикл на скорости врезался в бок Toyota FunCargo, водитель которой, разворачивался на проезжей части. Мотоциклиста увезла с места аварии бригада «скорой помощи». Другие подробности уточняются, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
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— Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем мототранспортного средства, чувствуют себя неуязвимыми. Нередко родители, покупая своим детям мотоцикл или мопед, забывают объяснить им основы безопасного поведения на дороге и приобрести соответствующую защитную экипировку, — отмечают полицейские.