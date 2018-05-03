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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Мотоциклист врезался в Toyota на улице Владимировской в Новосибирске

Байкера увезла с места аварии бригада «скорой помощи».

Серьезное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Новосибирске на улице Владимировской. Фотографии с места ДТП появились в сети утром в четверг, 3 мая.

— Мотоцикл на скорости врезался в бок Toyota FunCargo, водитель которой, разворачивался на проезжей части. Мотоциклиста увезла с места аварии бригада «скорой помощи». Другие подробности уточняются, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Ранее пресс-служба Главного управления МВД по области сообщала, что с начала года в регионе произошло уже семь ДТП с участием мотоциклистов. В двух из них байкеры получили серьезные травмы.

— Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем мототранспортного средства, чувствуют себя неуязвимыми. Нередко родители, покупая своим детям мотоцикл или мопед, забывают объяснить им основы безопасного поведения на дороге и приобрести соответствующую защитную экипировку, — отмечают полицейские.

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