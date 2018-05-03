Больше всего заразы новосибирцы везут из Вьетнама и Филиппин

В 2017 году 15 человек, вернувшихся в Новосибирск из-за границы, оказались заражены лихорадкой Денге, еще три человека вместе с хорошими впечатлениями привезли малярию. Заболевшие прибыли из Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Индии, Танзании, Замбии, Малави, Египта, Судана, Эфиопии, Сомали, Габона и Уганды.

Лихорадка Денге характеризуется повышением температуры до 39−40 градусов, ознобом, тошнотой, болями в суставах, костях и мышцах, бессонницей и зудящей сыпью. Источником инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров особого рода. Среди симптомов — лихорадка, ознобы, боль в суставах, рвота, судороги. На начало XXI века заболеваемость составляла 350−500 миллионов случаев в год, из них 1,3−3,0 миллиона заканчивались смертью.

Роспотребнадзор напоминает, что в аэропорту Толмачево специалистами ведомства осуществляется санитарно-карантинный контроль. Всего за прошлый год было выявлено 32 человека с признаками инфекционных заболеваний.