Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Имя сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон связали с Гарри Поттером
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Анна Семенович призналась, что давно колет ботокс
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Разворот в сторону войны: главная цель США в Армении - эксперт
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» в странном платье
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12В тени войны
10Историческая встреча лидеров двух Корей
07:59 (мск), источник: VN.ru

Больше всего заразы новосибирцы везут из Вьетнама и Филиппин

Страны, где существует самая высокая вероятность подцепить инфекцию и привезти ее домой, назвал Роспотребнадзор Новосибирской области. В лидерах болезней — лихорадка Денге и малярия.

В 2017 году 15 человек, вернувшихся в Новосибирск из-за границы, оказались заражены лихорадкой Денге, еще три человека вместе с хорошими впечатлениями привезли малярию. Заболевшие прибыли из Вьетнама, Филиппин, Таиланда, Индии, Танзании, Замбии, Малави, Египта, Судана, Эфиопии, Сомали, Габона и Уганды.

Лихорадка Денге характеризуется повышением температуры до 39−40 градусов, ознобом, тошнотой, болями в суставах, костях и мышцах, бессонницей и зудящей сыпью. Источником инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров особого рода. Среди симптомов — лихорадка, ознобы, боль в суставах, рвота, судороги. На начало XXI века заболеваемость составляла 350−500 миллионов случаев в год, из них 1,3−3,0 миллиона заканчивались смертью.

Роспотребнадзор напоминает, что в аэропорту Толмачево специалистами ведомства осуществляется санитарно-карантинный контроль. Всего за прошлый год было выявлено 32 человека с признаками инфекционных заболеваний.

Впрочем, в Новосибирской области можно подцепить инфекцию, никуда не выезжая. У нас есть своя «родная» зараза — клещевой энцефалит. В 2018 году первый клещ укусил жителя области в начале апреля, с тех пор укушены уже десятки человек. Тем временем новосибирские ученые обнаружили новый субтип клещевого энцефалита, который получил название «Обской».

Все новости региона
Бердск горел каждый день в майские праздники-2018
Как улица стала для Никола Пашиняна дорогой в премьеры
Все девять членов экипажа разбившегося в США самолета погибли
Украина ввела новые санкции против России
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Китай разместил ракеты на спорных островах Южно-Китайского моря
Определились финалисты Лиги чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
Новый «Гелик» в действии: задавайте свои вопросы Наконец-то. Наконец-то мы можем прокатиться на совершенно новом поколении легендарного G-класса
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Человек-оркестр — актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Революционерка моды, певица: что мы знаем о жене Ким Чен Ына Что известно о первой леди одной из самых закрытых стран мира и как она влияет на положение дел в Северной Корее, читайте ниже.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь