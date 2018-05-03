Больше всего заразы новосибирцы везут из Вьетнама и Филиппин
Страны, где существует самая высокая вероятность подцепить инфекцию и привезти ее домой, назвал Роспотребнадзор Новосибирской области. В лидерах болезней — лихорадка Денге и малярия.
Страны, где существует самая высокая вероятность подцепить инфекцию и привезти ее домой, назвал Роспотребнадзор Новосибирской области. В лидерах болезней — лихорадка Денге и малярия.
В 2017 году 15 человек, вернувшихся в Новосибирск
Лихорадка Денге характеризуется повышением температуры до 39−40 градусов, ознобом, тошнотой, болями в суставах, костях и мышцах, бессонницей и зудящей сыпью. Источником инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.
Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах комаров особого рода. Среди симптомов — лихорадка, ознобы, боль в суставах, рвота, судороги. На начало XXI века заболеваемость составляла 350−500 миллионов случаев в год, из них 1,3−3,0 миллиона заканчивались смертью.
Роспотребнадзор напоминает, что в аэропорту Толмачево специалистами ведомства осуществляется
Впрочем, в Новосибирской области можно подцепить инфекцию, никуда не выезжая. У нас есть своя «родная» зараза — клещевой энцефалит. В 2018 году первый клещ укусил жителя области в начале апреля, с тех пор укушены уже десятки человек. Тем временем новосибирские ученые обнаружили новый субтип клещевого энцефалита, который получил название «Обской».