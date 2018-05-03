В Красноярске подожгли частный детский сад

Пожар на пр. Свободный, 75а начался сегодня около трех часов ночи. По данным 2gis.ru, по этому адресу находится детский развивающий центр «Акварель», который работает, как частный детский сад. Пожарные прибыли на место очень быстро и уже через 27 минут после вызова сообщили о полном тушении огня на площади в 30 кв. метров. В ночное время в помещении никого не было, поэтому в происшествии никто не пострадал.