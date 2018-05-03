В Красноярске подожгли частный детский сад
Пожар потушили на площади в 30 кв. метров.
Пожар потушили на площади в 30 кв. метров.
В Октябрьском районе Красноярска загорелся частный детский сад. Информацию об этом сообщили в
Пожар на пр. Свободный, 75а начался сегодня около трех часов ночи. По данным 2gis.ru, по этому адресу находится детский развивающий центр «Акварель», который работает, как частный детский сад. Пожарные прибыли на место очень быстро и уже через 27 минут после вызова сообщили о полном тушении огня на площади в 30 кв. метров. В ночное время в помещении никого не было, поэтому в происшествии никто не пострадал.
Около здания специалисты обнаружили явные признаки поджога — злоумышленники пользовались легковоспламеняющейся жидкостью. На место выезжала