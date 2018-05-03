Мошенники массово рассылают красноярцам SMS о блокировке банковских карт
Аферисты списывают деньги с карт доверчивых жителей.
Аферисты списывают деньги с карт доверчивых жителей.
Несколько жителей Красноярского края пострадали от нового вида мошенничества. Аферисты делают рассылку
«Ваша банковская карта заблокирована
Пожилые люди ведутся на уловки мошенников, перезванивают по указанному номеру и диктуют данные своей карты «представителю» банка.
Так, 69-летний житель Зеленогорска после подобного сообщения лишился 220 тысяч рублей. Чтобы разблокировать свою карту, он назвал аферисту номер, имя держателя и трехзначный код. После этого ему пришло SMS о списании денежных средств, только уже от настоящего банка.
«Сотрудники полиции призывают граждан не доверять неизвестным лицам и не называть данные своей банковской карты. В случае, если приходит уведомление или звонок с сообщением, что карта заблокирована, необходимо позвонить в банк или придти лично в его отделение», — предупредили в полиции.
Отметим, что личности злоумышленников пока не установлены.