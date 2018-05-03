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07:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мошенники массово рассылают красноярцам SMS о блокировке банковских карт

Аферисты списывают деньги с карт доверчивых жителей.

Несколько жителей Красноярского края пострадали от нового вида мошенничества. Аферисты делают рассылку SMS-сообщений, в которых информируют о блокировке банковских карт.

«Ваша банковская карта заблокирована ЦБ-РФ. Инфо: 8−800−511…», — сообщения с таким текстом приходят жителям.

Пожилые люди ведутся на уловки мошенников, перезванивают по указанному номеру и диктуют данные своей карты «представителю» банка.

Так, 69-летний житель Зеленогорска после подобного сообщения лишился 220 тысяч рублей. Чтобы разблокировать свою карту, он назвал аферисту номер, имя держателя и трехзначный код. После этого ему пришло SMS о списании денежных средств, только уже от настоящего банка.

Еще один подобный случай произошел в Дудинке. Неизвестные сняли с карты 59-летней женщины 150 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции призывают граждан не доверять неизвестным лицам и не называть данные своей банковской карты. В случае, если приходит уведомление или звонок с сообщением, что карта заблокирована, необходимо позвонить в банк или придти лично в его отделение», — предупредили в полиции.

Отметим, что личности злоумышленников пока не установлены.

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