Крупный пожар произошел на пилораме на улице Полярной в Иркутске
Его тушили несколько часов.
Его тушили несколько часов.
В Иркутске накануне в среду, 2 мая, произошел крупный пожар — загорелось деревообрабатывающее предприятие. Сначала всполохнули остатки леса, однако
— На место выехали 6 единиц техники, 19 человек личного состава пожарной службы, экипаж
Напоминаем, что в Иркутской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.
Нарушителей ждет штраф.