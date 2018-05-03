Крупный пожар произошел на пилораме на улице Полярной в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске накануне в среду, 2 мая, произошел крупный пожар — загорелось деревообрабатывающее предприятие. Сначала всполохнули остатки леса, однако из-за шквалистого ветра 17 метров в секунду огонь быстро распространился по территории всей пилорамы. Огромный столб дыма поднимался над Ленинским районом. Пожар был настолько серьезный, что одни только сотрудники МЧС не справились бы.

— На место выехали 6 единиц техники, 19 человек личного состава пожарной службы, экипаж Аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город», 12 единиц спецтехники МУП «Автодор», 2 водовозки МУП «Водоканал», — сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

С пламенем боролись несколько часов. В результате справились с ним только к поздней ночи.

Напоминаем, что в Иркутской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.