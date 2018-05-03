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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина на угнанном автомобиле устроил в Новосибирске три ДТП

Машину он бросил на улице Костычева, идет розыск.

Мужчина за рулем Lada Granta столкнулся в Новосибирске с тремя автомобилями, скрылся с места ДТП, а после бросил машину на улице Костычева. Все произошло около 15 часов в среду, 3 мая.

Автомобиль оказался угнан, управлявшего им водителя разыскивают полицейские.

— Автомобиль Toyota ist ухал по улице Станиславского со стороны Степной в сторону Немировича-Данченко. Машина остановилась напротив дома № 32 и в этот момент в ее заднюю часть врезалась Lada Granta, — рассказывают в аварийном комиссариате «Автоспас».

Сразу после столкновения отечественный автомобиль поехал по улице Немировича-Данченко, его занесло вправо, он врезается в бордюр, после в стоящий на светофоре автомобиль Honda, от которого его откинуло в автомобиль Audi.

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