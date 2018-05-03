Мужчина на угнанном автомобиле устроил в Новосибирске три ДТП
Машину он бросил на улице Костычева, идет розыск.
Машину он бросил на улице Костычева, идет розыск.
Мужчина за рулем Lada Granta столкнулся в Новосибирске с тремя автомобилями, скрылся с места ДТП, а после бросил машину на улице Костычева. Все произошло около 15 часов в среду, 3 мая.
Автомобиль оказался угнан, управлявшего им водителя разыскивают полицейские.
— Автомобиль Toyota ist ухал по улице Станиславского со стороны Степной в сторону
Сразу после столкновения отечественный автомобиль поехал по улице