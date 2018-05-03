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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми воры обокрали дачный дом на 87 тысяч рублей

Двоих подозреваемых в совершении кражи задержали.

В полицию Перми обратился 50-летний мужчина, который сообщил о краже из дачного дома. Воры проникли в домик через окно и похитили у него пять 20-литровых канистр трансмиссионного масла, автомобильные колеса с дисками, бензопилу и другое личное имущество. Ущерб составил 87 тысяч рублей.

Полицейские задержали ранее судимых 44-летнего пермяка и 37-летнего жителя Красновишерска. Часть похищенного имущества обнаружена и возвращена владельцу. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Кроме того, как мы уже писали, пермские полицейские задержали автоугонщика, который перегонял машину из Уфы. Молодого человека задержали на подъезде к Березникам. 19-летнего соликамца задержали и доставили в дежурную часть. По факту угона машины возбуждено уголовное дело.

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