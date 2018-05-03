В ДТП на Серовском тракте погибли три человека
Перевернулась иномарка.
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Перевернулась иномарка.
В ночь на 2 мая на 167-м километре Серовского тракта вылетел с дороги и перевернулся автомобиль Honda. На месте скончались 32-летний водитель и две его пассажирки (22 и 40 лет).
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, машина ехала в сторону Серова. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель ранее привлекался за это к административной ответственности.
Проводится проверка.