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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Омич угнал чужое авто, попал в аварию и сбежал, оставив в салоне свой паспорт

Он попросился переночевать в машине и, выпив, решил прокатиться.

Омские полицейские раскрыли угон по оставленному в машине документу. Как рассказали в ведомстве., 44-летний житель Октябрьского округа попросил знакомого остаться переночевать в его машине «Рено Логан». Добрый самаритянин позволил приятелю переночевать, а после узнал, что тот разбил авто. Приняв на грудь, друг решил прокатиться и попал в аварию. С места ДТП преступник скрылся, но в салоне оставил свой паспорт. По нему на угонщика и вышли.

Похожее преступление произошло в поселке Солнечный. Там сотрудники ДПС остановили пьяного мужчину за рулем машины «Джили», при этом документов на чужое авто у него не было. Как оказалось, он помог знакомой автоледи загнать эту иномарку на СТО, а через некоторое время забрал автомобиль — мол, клиентка передумала чинить транспорт в этой мастерской. Пьяный злоумышленник не проехал и километра, как его остановили стражи порядка.

— Находящийся за рулем 26-летний житель Кировского округа лишен права управления транспортными средства за езду в нетрезвом виде. За повторное правонарушение в отношении него возбуждено уголовное дело, — рассказали в полиции.

Кроме того, его подозревают в угоне.

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