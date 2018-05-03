Серию краж из частных домов раскрыли в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается ранее судимый за кражу 44-летний житель района.

По данным правоохранителей, он обворовал восемь домов. Среди похищенного — строительные инструменты, спальные мешки, палатки и резиновая лодка.

Ущерб от преступлений составил около 500 тысяч рублей.

При обыске в доме подозреваемого часть украденного была обнаружена, изъята и возвращена законным владельцам.