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11:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Серию краж из частных домов раскрыли в Ростовской области

Серию краж из частных домов раскрыли полицейские в Усть-Донецком районе Ростовской области.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается ранее судимый за кражу 44-летний житель района.

По данным правоохранителей, он обворовал восемь домов. Среди похищенного — строительные инструменты, спальные мешки, палатки и резиновая лодка.

Ущерб от преступлений составил около 500 тысяч рублей.

При обыске в доме подозреваемого часть украденного была обнаружена, изъята и возвращена законным владельцам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

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