Серию краж из частных домов раскрыли в Ростовской области
Серию краж из частных домов раскрыли полицейские в
Серию краж из частных домов раскрыли полицейские в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается ранее судимый за кражу 44-летний житель района.
По данным правоохранителей, он обворовал восемь домов. Среди похищенного — строительные инструменты, спальные мешки, палатки и резиновая лодка.
Ущерб от преступлений составил около 500 тысяч рублей.
При обыске в доме подозреваемого часть украденного была обнаружена, изъята и возвращена законным владельцам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.