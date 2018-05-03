Смертельный рейс. Моряк из Волжского скончался от малярии

Андрей Марышев из Волжского мечтал заработать на первый взнос по ипотеке. Молодой человек недавно женился и хотел обзавестись собственным жильём. Ради своей мечты он пошёл в четвертый дальний рейс на корабле, из которого не вернулся.

«Он симулирует»

Всё началось в январе, когда судно POLA INDIAN (судно принадлежит бельгийской компании, но ходит под мальтийским флагом), на котором работал матросом 28-летний Андрей Марышев, прибыло в порт Лагоса в Нигерии. Там, по словам вдовы Андрея, команда разобрала старый металлический трап и обменяла его на фрукты и овощи.

«Повар стал готовить им из них еду, — рассказывает Татьяна Марышева, вдова Андрея. — И буквально в этот же день Андрею стало плохо — поднялась температура, появилась тошнота, диарея. Только спустя неделю его отвезли в местный госпиталь в Лагосе, где взяли кровь на анализ и выписали таблетки».

Ему стало полегче. Но через несколько дней его в висок укусило насекомое, похожее на пчелу. «Жало удалили, а место укуса помазали мазью, — рассказывает Татьяна. — Никаких лекарств ему больше не давали».

А через некоторое время он почувствовал недомогание, повысилась температура, появились сильные головные боли, тошнота. Но руководство корабля решило, что парень притворяется и отлынивает от работы.

«Он написал мне смс, что ему никто не верит, а считают, будто он симулирует и хочет домой, — рассказывает Татьяна. — Но уже 16 марта старпом предположил, что у него малярия. Возможно, диарея повлияла на то, что препараты от малярии не усваивались его организмом. В это время они проходили Ла-Манш, берег было видно, но никто никаких действий не предпринял».

Не смогли спасти

После этого Андрей, со слов родственников и членов команды, пожелавших остаться неизвестными, не вставал. Он перестал узнавать людей, речь стала несвязной, а кожа жёлтой. Только тогда командир судна вызвал «скорую помощь». В это время корабль находился у берегов Швеции.

«Вертолётом его доставили в клинику города Гётеборг. Врачи 7 часов пытались его спасти, но организм больше не мог бороться», — говорит Татьяна.

«Я попросила подругу, которая знает английский, позвонить в клинику Швеции, чтобы узнать про состояние Андрея. И там ответили, что мой сын умер… — мама Андрея, Светлана Марышева, мучительно замолкает. — Только потом позвонили из руководства компании и сообщили, что Андрея больше нет. Я спросила, почему именно он? Так судьба распорядилась, сказали. Никаких извинений мне не принесли».

Не принёс извинений и капитан, до которого дозвонилась осиротевшая мать. «А что вы хотите? Всё, что надо, я сделал. Моей вины в этом нет», — отрезал капитан.

Почти месяц тело Андрея было в морге шведской клиники. Как рассказывают родственники, в МИДе им сообщили, что получили документы о смерти на английском языке, где было указано, что матрос Марышев скончался от полиорганной недостаточности (отказ внутренних органов, — прим. ред.) в результате заражения малярией. Но когда медицинскую документацию перевели на русский, в графе «причина смерти» написали просто: «Умер». Родственники потребовали внести коррективы в документ. Справку переделали, но допустили новую ошибку — в графе «пол» указали женский.

Светлана Марышева считает, что причина всему — экономия денег. Ведь для того, чтобы своевременно оказать помощь, требовалось вызвать подмогу с суши: «Это катер надо было вызывать. Он стоит от 1000 до 2000 долларов. Потом лечение оплачивать. Это всё затраты для компании. Шведские медики сказали, что если бы Андрея доставили раньше, его можно было бы спасти».

Марышевы написали во все инстанции письма с просьбой провести проверку и наказать виновных, но ответов пока нет. Только в российском представительстве Международного профсоюза моряков им сказали: «Деньги не тратьте, ничего вы не добьётесь. Возьмите компенсацию и успокойтесь. Вы ничего не докажете. Это — система».