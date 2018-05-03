Массовый вылет мошек отмечается в окрестностях Бреста
Традиционно мошки появляются в
Традиционно мошки появляются в
3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В окрестностях Бреста отмечается массовый вылет мошек, сообщила корреспонденту БЕЛТА энтомолог Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.
Традиционно мошки появляются в
Мошки способны разлетаться на расстояние до 10 км, максимальная дальность расселения достигает 200 км. Они особенно назойливы в вечерние и утренние часы, перед дождем и на открытом воздухе. Опухоль от укуса мошек гораздо больше, чем от укуса комара, соответственно, и боль тоже. Усугубляет ситуацию то, что слюна мошек ядовита, и в течение нескольких минут развивается отек, покраснение, жжение и зуд. При многочисленных укусах повышается температура тела, появляются признаки общего отравления.
Иногда токсическое действие слюны мошек может вызвать сильные аллергические реакции. Так, в прошлом году по этому поводу в лечебные учреждения региона обратились 42 человека (в 2016-м было зарегистрировано 33 пострадавших). Мошки являются еще и потенциальными переносчиками арбовирусных инфекций, а при массовых нападениях на крупный рогатый скот они вызывают у животных тяжелое
Чтобы защититься от нападения мошкары, специалисты рекомендуют использовать репелленты и другие средства защиты, отпугивающие насекомых. Это может быть любой одеколон с добавлением нескольких капель валерианы, гвоздичного, лавандового или анисового масла, или смесь растительного масла, девятипроцентного уксуса и шампуня в равных пропорциях, или водный раствор кристаллического ванилина. Как средство профилактики и для снятия токсического действия поможет также вьетнамский бальзам «Золотая звезда».