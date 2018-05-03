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08:36 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера скорой

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пациентка с ножевыми ранениями несколько раз ударила на фельдшера «скорой помощи», которая приехала по ее вызову в Красноярске, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Второго мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Свердловском районе города Красноярска совершено нападение на фельдшера скорой помощи при ее выезде к больной. По данному факту… проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 2 мая 2018 около 18 часов по местному времени на станцию скорой помощи поступил вызов от женщины с ножевым ранением. После прибытия по месту проживания пациентки, бригада врачей обнаружила компанию из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения, которые спровоцировали конфликт с медиками. Пациентка, у которой были резаные раны правого плеча, несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера по лицу. Пострадавшая от побоев сотрудница «скорой» обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Также будет проведена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью медика.

Добавляется, что следователи опрашивают свидетелей инцидента и медицинских работников. Кроме того, ход и результаты указанной проверки находятся на контроле у руководства главного следственного управления СК России по Красноярскому краю.

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