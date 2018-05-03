В Красноярске пациентка с ножевыми ранениями напала на фельдшера скорой

«Второго мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Свердловском районе города Красноярска совершено нападение на фельдшера скорой помощи при ее выезде к больной. По данному факту… проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 2 мая 2018 около 18 часов по местному времени на станцию скорой помощи поступил вызов от женщины с ножевым ранением. После прибытия по месту проживания пациентки, бригада врачей обнаружила компанию из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения, которые спровоцировали конфликт с медиками. Пациентка, у которой были резаные раны правого плеча, несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера по лицу. Пострадавшая от побоев сотрудница «скорой» обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Также будет проведена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью медика.