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08:37 (мск), источник: Восток Медиа

Две хабаровчанки получили срок за сбыт «скорости» в особо крупном размере

В краевой столице двух девушек приговорили к длительным срокам лишения свободы за сбыт наркотиков. Суд признал хабаровчанок виновными в их незаконном обороте в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, перед судом предстали две местные жительницы 27 и 28 лет. Следствие установило, что они распределяли между собой роли по сбыту наркотика на территории города.

В декабре 2016 года младшая из злоумышленниц договорилась о поставках товара с неустановленным лицом через мессенджер. Девушка получала посылки, и до января прошлого года обе местные жительницы размещали «закладки» в крупном размере для широкого круга лиц.

При получении очередной посылки с наркотиком в количестве 990,16 грамма 30 января 2017 года 27-летнюю подсудимую задержали. У молодой хабаровчанки уже есть судимость за аналогичное преступление с отсрочкой наказания по достижению ребёнком 14-летнего возраста.

Суд приговорил одну из подсудимых к 11 годам лишения свободы, другую — к девяти годам. Обе осуждённые будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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