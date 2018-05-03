Две хабаровчанки получили срок за сбыт «скорости» в особо крупном размере

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, перед судом предстали две местные жительницы 27 и 28 лет. Следствие установило, что они распределяли между собой роли по сбыту наркотика на территории города.

В декабре 2016 года младшая из злоумышленниц договорилась о поставках товара с неустановленным лицом через мессенджер. Девушка получала посылки, и до января прошлого года обе местные жительницы размещали «закладки» в крупном размере для широкого круга лиц.

При получении очередной посылки с наркотиком в количестве 990,16 грамма 30 января 2017 года 27-летнюю подсудимую задержали. У молодой хабаровчанки уже есть судимость за аналогичное преступление с отсрочкой наказания по достижению ребёнком 14-летнего возраста.