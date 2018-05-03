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09:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Шабровском неизвестные украли из магазина банкомат

Их ищут.

В поселке Шабровском неизвестные вынесли банкомат из магазина «Продукты». По неподтвержденным данным, в устройстве находилось около миллиона рублей.

«Преступление было совершено еще 26 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Ведется розыск злоумышленников», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

По словам очевидцев, это единственный в поселке банкомат. Ранее его неоднократно пытались взломать. На этот раз злоумышленники пошли на отчаянный шаг — разбили стекло и вытащили устройство.

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