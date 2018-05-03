В Шабровском неизвестные украли из магазина банкомат

В поселке Шабровском неизвестные вынесли банкомат из магазина «Продукты». По неподтвержденным данным, в устройстве находилось около миллиона рублей.

«Преступление было совершено еще 26 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Ведется розыск злоумышленников», — сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.