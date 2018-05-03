«Десятка» повалила рекламный щит в центре Челябинска

Авария случилась в ночь на четверг, 3 мая. Напротив дома № 7 по проспекту Ленина водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в рекламный щит, сообщает городское ГИБДД.

— В 02:45 водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, врезался в рекламный щит и повалил металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся на крышу, — уточняют подробности в ведомстве.