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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

«Десятка» повалила рекламный щит в центре Челябинска

Есть пострадавший.

Авария случилась в ночь на четверг, 3 мая. Напротив дома № 7 по проспекту Ленина водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в рекламный щит, сообщает городское ГИБДД.

— В 02:45 водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением, врезался в рекламный щит и повалил металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся на крышу, — уточняют подробности в ведомстве.

Кадры с места аварии жуткие. Но пострадала, по большей части, только машина. Несколько травм получил пассажир легковушки. 54-летнего мужчину осмотрели врачи, госпитализация ему не нужна. Мужчине назначили амбулаторное лечение.

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