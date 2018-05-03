На западе Волгограда иномарка снесла антивандальную остановку

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 2 мая утром поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в поселке «Аэропорт» разбито стекло.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа отдела полиции по Дзержинскому району установила, что около двух часов ночи 2 мая 37-летний мужчина, живущий неподалеку, ехал на своей иномарке Skoda Octavia, не справился с управлением и врезался в остановку.