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10:31 (мск), источник: Комсомольская правда

На западе Волгограда иномарка снесла антивандальную остановку

В Волгограде устанавливают стоимость ремонта антивандальной установки, пострадавшей после наезда на нее иномарки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 2 мая утром поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта в поселке «Аэропорт» разбито стекло.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа отдела полиции по Дзержинскому району установила, что около двух часов ночи 2 мая 37-летний мужчина, живущий неподалеку, ехал на своей иномарке Skoda Octavia, не справился с управлением и врезался в остановку.

Сумма ущерба, причиненного современному остановочному павильону, сделанному из антивандального стекла, сейчас устанавливается. Известно, что автомобилисту предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался «дыхнуть в трубочку». Ему грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения.

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