На западе Волгограда иномарка снесла антивандальную остановку
В Волгограде устанавливают стоимость ремонта антивандальной установки, пострадавшей после наезда на нее иномарки.
В Волгограде устанавливают стоимость ремонта антивандальной установки, пострадавшей после наезда на нее иномарки.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Прибывшая на место
Сумма ущерба, причиненного современному остановочному павильону, сделанному из антивандального стекла, сейчас устанавливается. Известно, что автомобилисту предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина отказался «дыхнуть в трубочку». Ему грозит крупный штраф и лишение водительского удостоверения.