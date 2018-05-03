В Калининграде на ул. Куйбышева провалился асфальт
В областном центре на улице Куйбышева в районе жилого дома 151−159 образовался провал в асфальте. Об этом «Клопс» сообщили читатели.
В областном центре на улице Куйбышева в районе жилого дома 151−159 образовался провал в асфальте. Об этом «Клопс» сообщили читатели.
По словам очевидцев, вокруг ямы сделано ограждение из старых шин. Горожане опасаются, что провал может увеличиться, и ходить там небезопасно. Они отмечают, что по этой дороге ездят машины и ходят люди, а рядом играют дети.
Ранее горожане рассказали о дыре в асфальте на улице Войнич в районе школы № 10.