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10:12 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Куйбышева провалился асфальт

В областном центре на улице Куйбышева в районе жилого дома 151−159 образовался провал в асфальте. Об этом «Клопс» сообщили читатели.

По словам очевидцев, вокруг ямы сделано ограждение из старых шин. Горожане опасаются, что провал может увеличиться, и ходить там небезопасно. Они отмечают, что по этой дороге ездят машины и ходят люди, а рядом играют дети.

Ранее горожане рассказали о дыре в асфальте на улице Войнич в районе школы № 10.

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