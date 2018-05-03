В больницы обратились более 10 тысяч пострадавших от укусов клещей

Источник: РИА "Новости"

Число пострадавших в 2018 году от укусов клещей в России превысило 10 тысяч человек, сообщает 3 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

«Согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.

Еженедельный мониторинг за клещевой активностью начат специалистами службы 15 марта. Отмечается, что в 2018 году произошло снижение показателя — в 2017 году и в предыдущие годы в больницы за аналогичный период обращались в 1,3 раза больше пострадавших.

Чаще всего жалобы на присасывание клещей поступали от жителей Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской и Ростовской областей, а также от жителей Крыма.

Кроме мониторинга обращений, специалисты Роспотребнадзора проводят профилактику распространения заболеваний, передающихся с укусами насекомых, и акарицидные обработки. Отмечается, что в 2018 году от клещей обработано более 11 тысяч га территорий.