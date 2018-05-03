В больницы обратились более 10 тысяч пострадавших от укусов клещей
В 2018 году отмечается снижение количества обратившихся за помощью при укусе клеща.
В 2018 году отмечается снижение количества обратившихся за помощью при укусе клеща.
Число пострадавших в 2018 году от укусов клещей в России превысило 10 тысяч человек, сообщает 3 мая
«Согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.
Еженедельный мониторинг за клещевой активностью начат специалистами службы 15 марта. Отмечается, что в 2018 году произошло снижение показателя — в 2017 году и в предыдущие годы в больницы за аналогичный период обращались в 1,3 раза больше пострадавших.
Кроме мониторинга обращений, специалисты Роспотребнадзора проводят профилактику распространения заболеваний, передающихся с укусами насекомых, и акарицидные обработки. Отмечается, что в 2018 году от клещей обработано более 11 тысяч га территорий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на период майских праздников с 1 по 15 мая специалисты Роспотребнадзора организовали работу всероссийской горячей линии по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей.