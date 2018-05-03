В Приморье около 26,6 тысячи человек остались без электроснабжения
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Около 26,6 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Около 26,6 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения
По данным министерства, с вечера 2 мая по настоящее время
«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 26,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 31 МВт. Температура наружного воздуха — 4 градуса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что к