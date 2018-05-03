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09:09 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье около 26,6 тысячи человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Около 26,6 тысячи человек в Приморском крае остались без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Источник: AP 2018

По данным министерства, с вечера 2 мая по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 35−110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 26,6 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 31 МВт. Температура наружного воздуха — 4 градуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 56 человек и 16 единиц специальной техники.

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