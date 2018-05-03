Под Уфой пропал 18-летний Владимир Куклин
Под Уфой пропал без вести 18-летний Владимир Куклин. Парень ушел из дома 3 апреля, рассказывают его родные.
Под Уфой пропал без вести 18-летний Владимир Куклин. Парень ушел из дома 3 апреля, рассказывают его родные.
Владимира 3 апреля видели в садах, в районе деревни Дудкино. По словам его брата Алексея, он отправился на день рождения друга, а затем сказал друзьям, что уходит в город.
Приметы: невысокого роста, около 150 сантиметров, волосы рыжеватые.
Его разыскивает полиция и волонтеры. Всем, кто обладает информацией о местонахождении парня, просьба сообщить по номеру: 8−917−455−69−05 (Алексей).