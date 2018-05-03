В Татарстане автомобиль «Жигули» опрокинулся в овраг
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Татарстане автомобиль «Жигули» вылетел в овраг, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Татарстане автомобиль «Жигули» вылетел в овраг, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о ДТП рядом с деревней Малая Буинка пришло на единый номер вызова экстренный служб 112 около девяти часов вечера в среду, 2 мая.
К месту ЧП выехали сотрудники ЗПСО № 1. На месте происшествия спасатели обнаружили вылетевший в овраг автомобиль «Жигули» 6-й модели. Водитель легковушки не смог самостоятельно выехать из кювета.
Спасатели с помощью лебедки вытащили отечественный автомобиль обратно на дорогу.