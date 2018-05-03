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10:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане автомобиль «Жигули» опрокинулся в овраг

(Казань, 3 мая, «Татар-информ»). В Татарстане автомобиль «Жигули» вылетел в овраг, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП рядом с деревней Малая Буинка пришло на единый номер вызова экстренный служб 112 около девяти часов вечера в среду, 2 мая.

К месту ЧП выехали сотрудники ЗПСО № 1. На месте происшествия спасатели обнаружили вылетевший в овраг автомобиль «Жигули» 6-й модели. Водитель легковушки не смог самостоятельно выехать из кювета.

Спасатели с помощью лебедки вытащили отечественный автомобиль обратно на дорогу.

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