​Леса начали гореть на Среднем Урале

Десять лесных пожаров вспыхнули в Свердловской области на площади 67,49 гектара, из них за минувшие сутки — 4 пожара на площади 28,7 гектаров.

«Все они были оперативно ликвидированы силами лесоохраны в день обнаружения. Кроме того, зарегистрированы около 20 палов сухой растительности», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сейчас тема природных пожаров стала особенно актуальной. «Выезжая на природу или приводя в порядок сады и огороды, человек в 95% случаев сам становится причиной пожара», — информирует ГУ МЧС.

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Основными причинами возгораний, как правило, становятся сжигание старой травы и мусора, расчистка с помощью огня площадей для сельскохозяйственного использования, не потушенная сигарета или горящая спичка. Также могут вызвать пожар искры из глушителя автомобиля, валяющиеся масляные тряпки или ветошь, стеклянная бутылка, преломляющая солнечные лучи солнечного света или тлеющий пыж после выстрела.

МЧС напоминает о необходимости осторожного обращения с огнем при нахождении на природе.