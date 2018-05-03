​Ребенок упал в открытый колодец в Екатеринбурге

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пропал 10-летний мальчик, проживающий в поселке Сибирка в Екатеринбурге.

По версии следствия, днем 28 апреля ребенок отпросился у матери погулять по поселку. Ближе к 18 часам он не явился домой. Его мать и отчим начали искать пропавшего, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено», — сказано в сообщении.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Для определения точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, почему сливной колодец оказался открытым, и кто именно отвечает за его содержание в безопасном состоянии.