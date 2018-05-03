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09:23 (мск), источник: УралПолит.ру

​Ребенок упал в открытый колодец в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. Органы СК в Екатеринбурге проводят проверку в связи с падением ребенка в открытый колодец.

В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пропал 10-летний мальчик, проживающий в поселке Сибирка в Екатеринбурге.

По версии следствия, днем 28 апреля ребенок отпросился у матери погулять по поселку. Ближе к 18 часам он не явился домой. Его мать и отчим начали искать пропавшего, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

«Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено», — сказано в сообщении.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Для определения точной причины смерти мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза. Выясняется, почему сливной колодец оказался открытым, и кто именно отвечает за его содержание в безопасном состоянии.

«В рамках уголовного дела допрашиваются родители умершего ребенка, жители поселка, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства», — заключает СК.

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