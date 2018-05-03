Ребенок упал в открытый колодец в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. Органы СК в Екатеринбурге проводят проверку в связи с падением ребенка в открытый колодец.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. Органы СК в Екатеринбурге проводят проверку в связи с падением ребенка в открытый колодец.
В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что пропал 10-летний мальчик, проживающий в поселке Сибирка в Екатеринбурге.
По версии следствия, днем 28 апреля ребенок отпросился у матери погулять по поселку. Ближе к 18 часам он не явился домой. Его мать и отчим начали искать пропавшего, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
«Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце по улице Сибирка. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено», — сказано в сообщении.
Следственный отдел по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».
Для определения точной причины смерти мальчика проводится
«В рамках уголовного дела допрашиваются родители умершего ребенка, жители поселка, истребован и анализируется характеризующий материал в отношении семьи, в которой воспитывался мальчик, проводятся осмотры места обнаружения мальчика и места его жительства», — заключает СК.