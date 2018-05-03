Администратор новосибирского магазина напал на покупателя

Новосибирский блогер решил устроить контрольную закупку в одном из магазинов сети «Пятерочка». Завершился эксперимент нападением администратора магазина и вызовом сотрудников полиции.

На кадрах видно, что молодой человек находит на полках просроченный товар и идет с ним к кассе. В руках при этом он держит микрофон, его друг открыто снимает все происходящее на камеру.

— Что снимаешь? Пойдемте, — говорит администратор магазина молодым людям.

Сначала блогер не реагирует и просит кассира пробить товар, на что получает отказ.

— Товар ненадлежащего качества, вам кассир не пробьет его, — говорит администратор.

После администратор пытается вывести молодых людей на улицу, слышны нецензурные слова, угрозы разбить камеру. В кадр не попал этот момент, но судя по словам молодых людей, администратор пытался вывести их из магазина силой.

К магазину приехали полицейские, которые приняли заявление от блогера и его друга, взяли объяснение с сотрудника магазина, у которого, кстати, при себе не оказалось документов. После этого ему предложили одеться и проехать в отдел полиции.