Пожар вспыхнул возле южноуральской деревни

Жителей напугала горящая трава. Огонь полыхал, по словам очевидцев, почти под окнами. Сильный ветер мгновенно раздувал пламя. Как сообщили в МЧС, информация о пожаре к ним поступила в 15:00. Возгорание ликвидировали за 30 минут.

В итоге трава выгорела на площади в 150 квадратных метров. В Славино — аналогичная ситуация. Прошлогодняя сухая трава загорелась в березовой роще. Пожар потушили меньше чем за час. Пострадавших в этих ЧП нет.