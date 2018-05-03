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09:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пожар вспыхнул возле южноуральской деревни

Огонь — в 200 метрах от жилых домов.

В районе деревни Бутаки вспыхнул пожар, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Жителей напугала горящая трава. Огонь полыхал, по словам очевидцев, почти под окнами. Сильный ветер мгновенно раздувал пламя. Как сообщили в МЧС, информация о пожаре к ним поступила в 15:00. Возгорание ликвидировали за 30 минут.

В итоге трава выгорела на площади в 150 квадратных метров. В Славино — аналогичная ситуация. Прошлогодняя сухая трава загорелась в березовой роще. Пожар потушили меньше чем за час. Пострадавших в этих ЧП нет.

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