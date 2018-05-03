В Омске из-за плюшевого зайца эвакуировали школу

О необычном происшествии рассказали подписчики паблика «ЧП Омск». Сегодня, 3 мая, пришедшие в школу № 89 преподаватели и дети заметили странную вещь прямо перед входом. Утром на крыльце образовательного учреждения кто-то оставил метрового плюшевого зайца.

Непонятный «подарок» встревожил сотрудников школы. Предположив, что в игрушке может быть замаскировано взрывное устройство, они позвонили правоохранителям.

Всех учащихся и сотрудников школы оперативно эвакуировали на спортивную площадку во дворе учебного заведения. На место пришлось выезжать нескольким полицейским машинам и «скорой». По счастью, помошь врачей никому не понадобилась. После обследования плюшевого зайца специалисты не обнаружили в нем ничего подозрительного.