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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске из-за плюшевого зайца эвакуировали школу

Игрушку приняли за бомбу.

О необычном происшествии рассказали подписчики паблика «ЧП Омск». Сегодня, 3 мая, пришедшие в школу № 89 преподаватели и дети заметили странную вещь прямо перед входом. Утром на крыльце образовательного учреждения кто-то оставил метрового плюшевого зайца.

Непонятный «подарок» встревожил сотрудников школы. Предположив, что в игрушке может быть замаскировано взрывное устройство, они позвонили правоохранителям.

Всех учащихся и сотрудников школы оперативно эвакуировали на спортивную площадку во дворе учебного заведения. На место пришлось выезжать нескольким полицейским машинам и «скорой». По счастью, помошь врачей никому не понадобилась. После обследования плюшевого зайца специалисты не обнаружили в нем ничего подозрительного.

На данный момент всех запустили обратно, занятия в школе продолжаются.

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