В Калининграде у Ботанического сада на проезжую часть и тротуар упало дерево
Дерево рухнуло на проезжую часть и тротуар на Лесной улице Калининграда.
Дерево рухнуло на проезжую часть и тротуар на Лесной улице Калининграда.
В результате инцидента никто не пострадал, рассказал очевидец в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Происшествие случилось на Лесной улице регионального центра накануне, 2 мая. Дерево рухнуло в районе Ботанического сада, в результате чего оказался перекрыт проезд для автомобилей. Убирать цветущее дерево с проезжей части пришлось специалистам.
«Вышли бы из тачек и отодвинули толпой, и поехали дальше», — прокомментировал создавшийся затор один из участников автомобильного сообщества.
Другой инцидент с деревом случился в праздничные дни на улице Фрунзе областного центра. Там двое мужчин спилили зелёный вековой каштан.