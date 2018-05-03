В Калининграде у Ботанического сада на проезжую часть и тротуар упало дерево

В результате инцидента никто не пострадал, рассказал очевидец в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Происшествие случилось на Лесной улице регионального центра накануне, 2 мая. Дерево рухнуло в районе Ботанического сада, в результате чего оказался перекрыт проезд для автомобилей. Убирать цветущее дерево с проезжей части пришлось специалистам.

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«Вышли бы из тачек и отодвинули толпой, и поехали дальше», — прокомментировал создавшийся затор один из участников автомобильного сообщества.