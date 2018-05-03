В магазине под Волгоградом торговали сомнительным мясом
Владелец привлечен к административной ответственности.
Владелец привлечен к административной ответственности.
На территории Быковского района Волгоградской области специалистами Россельхознадзора в ходе проверок было установлено, что у предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства в продуктовом магазине, находящимся в поселке Быково, на хранении и в обороте в морозильной камере находились мясо птицы и колбасные изделия общим весом 5 кг, при этом ветеринарные сопроводительные документы на них отсутствовали.
Однако согласно Закону РФ от