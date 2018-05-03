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11:56 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В магазине под Волгоградом торговали сомнительным мясом

Владелец привлечен к административной ответственности.

На территории Быковского района Волгоградской области специалистами Россельхознадзора в ходе проверок было установлено, что у предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства в продуктовом магазине, находящимся в поселке Быково, на хранении и в обороте в морозильной камере находились мясо птицы и колбасные изделия общим весом 5 кг, при этом ветеринарные сопроводительные документы на них отсутствовали.

Однако согласно Закону РФ от 14.05.1993 № 4979−1 «О ветеринарии», мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные продукты, яйца, иная продукция животного происхождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей. Кроме того, продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. По факту выявленного нарушения Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8. КРФ об АП в виде штрафа 3000 рублей.

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