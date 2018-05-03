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10:09 (мск), источник: ЮГА.ру

Жителя Сочи задержали за ложное сообщение о теракте в Москве

В Москве задержали сочинца, который позвонил в полицию с сообщением о теракте.

Источник: ЮГА.ру

По данным источника в правоохранительных органах, в полицию обратился 56-летний приезжий, который рассказал, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы якобы готовится теракт, а его держат в заложниках. Позже звонившего задержали. Мужчина — уроженец Абхазии, живущий в Сочи, сообщает ТАСС.

Задержанный признался в преступлении. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

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