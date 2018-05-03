Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух детей на пожаре в Дивеевском районе Нижегородской области 2 мая

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 2 мая после тушения пожара в частном деревянном доме в селе Верякуши сотрудники МЧС обнаружили тела двух малолетних детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, на момент возгорания в доме находились четверо несовершеннолетних детей: 12-летняя девочка, ее восьмилетний брат, а также два мальчика пяти и четырёх лет — пасынки старшего сына хозяйки дома. Старшие дети сумели выбраться из дома, а два мальчика погибли.

По предварительной информации, возгорание произошло на террасе дома, там же были обнаружены и погибшие дети. Следователи не исключают, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также будет устанавливаться причина того, почему дети находились в доме без присмотра взрослых.