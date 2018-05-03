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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге в отделении полиции снова умер задержанный

Проводится проверка.

Источник: Комсомольская правда

В среду 2 мая во Фрунзенском районе полицейские задержали 36-летнего петербуржца — за административное правонарушение. И доставили в 27 отдел районной полиции.

— Его поместили в специальное помещение для содержания задержанных. Позднее наряд полиции обнаружили мужчину в повешенном состоянии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Что именно произошло, пока не известно. Тело мужчины отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. За что именно его задержали, в полиции не уточняют. Сейчас по факту смерти человека в отделении проводится проверка. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

К слову, это уже не первый случай смерти задержанного в полиции в Санкт-Петербурге. Так, 21 февраля в отделении нашли мертвым петербуржца Рустама Клычева, а спустя всего две недели, 6 марта, стало известно о смерти еще одного задержанного — и тоже за мелкое хулиганство.

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