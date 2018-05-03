В Санкт-Петербурге в отделении полиции снова умер задержанный
Проводится проверка.
Проводится проверка.
В среду 2 мая во Фрунзенском районе полицейские задержали 36-летнего петербуржца — за административное правонарушение. И доставили в 27 отдел районной полиции.
— Его поместили в специальное помещение для содержания задержанных. Позднее наряд полиции обнаружили мужчину в повешенном состоянии, — сообщили в
Что именно произошло, пока не известно. Тело мужчины отправили в морг на
К слову, это уже не первый случай смерти задержанного в полиции в