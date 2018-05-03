Четыре «печных» пожара произошло в Нижегородской области 2 мая
Они случились в Нижнем Новгороде, а также Выксунском, Володарском и Павловском районах.
Они случились в Нижнем Новгороде, а также Выксунском, Володарском и Павловском районах.
Четыре «печных» пожара произошло в Нижегородской области 2 мая, в среду.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в
Причиной трех пожаров стала неисправность печей, а одного, в Нижнем Новгороде, — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Жертв и пострадавших нет.