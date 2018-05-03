Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев включил режим войны: офицеры массово бегут из ВСУ - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Светлана Лобода случайно «рассекретила» пол будущего ребенка
В глубинке нашли женщину-двойника Трампа (фото)
Анита Цой, Меган Маркл: провальные выходы звезд в шляпах
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Татьяна Навка показала архивные фото старшей дочери
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
В Сети показали кадры оставленной истребителем спутной струи
Киев решил вернуть миллионы живущих в РФ украинцев
Бруклин Бекхэм встречается с 28-летней танцовщицей
Кристина Орбакайте в обтягивающем платье пришла в Большой театр
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
11:01 (мск), источник: Newsroom24.ru

Четыре «печных» пожара произошло в Нижегородской области 2 мая

Они случились в Нижнем Новгороде, а также Выксунском, Володарском и Павловском районах.

Четыре «печных» пожара произошло в Нижегородской области 2 мая, в среду.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, от огня пострадали бани на общей площади 126 кв. метров в Выксунском, Володарском, Павловском районах, а также Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Причиной трех пожаров стала неисправность печей, а одного, в Нижнем Новгороде, — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Жертв и пострадавших нет.

Все новости региона
 Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок
Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики.
Минобороны ужесточило правила пользования телефонами для военных
Работа Стивена Хокинга решила парадокс параллельных вселенных
О том, как мы всю жизнь едим насекомых, не подозревая об этом
Бон Джови назвали худшим рок-музыкантом всех времен
Что значит для рубля решение ФРС не повышать ставку
Охранники Джонни Деппа подали на него в суд
Трио из «Ливерпуля» побило рекорд «Реала» в Лиге чемпионов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Шапито, а не игра. «Ливерпуль» вышел в финал ЛЧ, уступив «Роме» «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов спустя 11 лет. Клопп — спустя пять. И опять «Ливерпуль», как и его тренер, не выглядит фаворитом предстоящего матча
Авто
СМИ: АВТОВАЗ скоро покажет рестайлинг Lada 4x4 На закрытом собрании АВТОВАЗа некто сумел сфотографировать слайд презентации будущих моделей Lada на 2018-2019 годы
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Данила Козловский: «Я знал, куда иду и зачем мне это нужно» Отмечающий 33-летие актер, продюсер и режиссер Данила Козловский поделился мыслями о женском равноправии, о том, как не решался брать свою возлюбленную на роль в «Тренере» и как годами готовился стать режиссером
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь