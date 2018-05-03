Четыре «печных» пожара произошло в Нижегородской области 2 мая, в среду.



Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МЧС, от огня пострадали бани на общей площади 126 кв. метров в Выксунском, Володарском, Павловском районах, а также Автозаводском районе Нижнего Новгорода.



Причиной трех пожаров стала неисправность печей, а одного, в Нижнем Новгороде, — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.



Жертв и пострадавших нет.



