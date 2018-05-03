В Приморье угонщик попался за нарушение ПДД
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В отдел полиции поступило сообщение от работника строительной фирмы, который сообщил, что с территории компании был похищен микроавтобус марки Toyota Town Ace, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Установлено, что после окончания работы водитель поставил автомобиль в гараж, а ключи оставил в служебном кабинете общего пользования. В вечернее время злоумышленник, воспользовавшись свободным доступом в помещение, взял ключи и уехал на грузовике в неизвестном направлении.
Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции.
Злоумышленник рассказал, что взял автомобиль, чтобы покататься.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.