В Приморье угонщик попался за нарушение ПДД

В отдел полиции поступило сообщение от работника строительной фирмы, который сообщил, что с территории компании был похищен микроавтобус марки Toyota Town Ace, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что после окончания работы водитель поставил автомобиль в гараж, а ключи оставил в служебном кабинете общего пользования. В вечернее время злоумышленник, воспользовавшись свободным доступом в помещение, взял ключи и уехал на грузовике в неизвестном направлении.

Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники ДПС задержали водителя угнанного автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Задержанным оказался недавно устроившийся на работу в компанию 21- летний житель Хорольского района.

Злоумышленник рассказал, что взял автомобиль, чтобы покататься.