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10:22 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье угонщик попался за нарушение ПДД

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции поступило сообщение от работника строительной фирмы, который сообщил, что с территории компании был похищен микроавтобус марки Toyota Town Ace, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что после окончания работы водитель поставил автомобиль в гараж, а ключи оставил в служебном кабинете общего пользования. В вечернее время злоумышленник, воспользовавшись свободным доступом в помещение, взял ключи и уехал на грузовике в неизвестном направлении.

Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники ДПС задержали водителя угнанного автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Задержанным оказался недавно устроившийся на работу в компанию 21- летний житель Хорольского района.

Злоумышленник рассказал, что взял автомобиль, чтобы покататься.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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