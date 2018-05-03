Почти тысячу нарушений пожарной безопасности обнаружили в крупных ТЦ Ростовской области

Среди нарушений чаще всего встречаются несоблюдение требований к оформлению и согласованию проектной документации, применение в системах обеспечения пожарной безопасности несертифицированной продукции, нарушение требований к путям эвакуации (по количеству выходов, их ширине, высоте). Всего специалисты уже проверили более 3,5 тыс. объектов массового пребывания людей, 149 должностных и 36 юридических лиц привлечены к административной ответственности.

По решению суда приостановлена эксплуатация 12 объектов до устранения нарушений (семь объектов — в Ростове, три — в Новочеркасске, два — в Аксайском районе). В отношении 19 объектов применена обеспечительная мера в виде временного запрета деятельности.

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов уже потребовал усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.