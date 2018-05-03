В Крыму «копейка» врезалась в дерево и перевернулась: двое в больнице

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло вблизи села Славянское.

«Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, выехал на обочину автодороги и врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание автомобиля», — рассказали в МЧС.

На место немедленно прибыли службы экстренного реагирования. По прибытию на место спасатели при помощи гидравлического инструмента провели деблокирование пострадавшего пассажира из автомобиля ВАЗ-2101 и передали его медикам.

По информации крымских спасателей, в результате ДТП пострадали два человека. У 28-летнего жителя Джанкойского района диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, открытый перелом нижней голени, алкогольное опьянение. Еще один местный житель — 30-летний мужчина — получил закрытый перелом левого бедра, закрытый перелом левого предплечья, костей левой кисти, рану лба. Он также находился в алкогольном опьянении.