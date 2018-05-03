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10:12 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму «копейка» врезалась в дерево и перевернулась: двое в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием автомобиля ВАЗ-2101 в Джанкойском районе пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе крымского главка МЧС.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло вблизи села Славянское.

«Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, выехал на обочину автодороги и врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание автомобиля», — рассказали в МЧС.

На место немедленно прибыли службы экстренного реагирования. По прибытию на место спасатели при помощи гидравлического инструмента провели деблокирование пострадавшего пассажира из автомобиля ВАЗ-2101 и передали его медикам.

По информации крымских спасателей, в результате ДТП пострадали два человека. У 28-летнего жителя Джанкойского района диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, открытый перелом нижней голени, алкогольное опьянение. Еще один местный житель — 30-летний мужчина — получил закрытый перелом левого бедра, закрытый перелом левого предплечья, костей левой кисти, рану лба. Он также находился в алкогольном опьянении.

Оба пострадавших доставлены в Джанкойскую больницу.

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