В Крыму «копейка» врезалась в дерево и перевернулась: двое в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием автомобиля ВАЗ-2101 в Джанкойском районе пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием автомобиля ВАЗ-2101 в Джанкойском районе пострадали два человека, сообщили РИА Новости Крым в
ДТП произошло вблизи села Славянское.
«Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2101 не справился с управлением, выехал на обочину автодороги и врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание автомобиля», — рассказали в МЧС.
На место немедленно прибыли службы экстренного реагирования. По прибытию на место спасатели при помощи гидравлического инструмента провели деблокирование пострадавшего пассажира из автомобиля ВАЗ-2101 и передали его медикам.
По информации крымских спасателей, в результате ДТП пострадали два человека. У 28-летнего жителя Джанкойского района диагностировали
Оба пострадавших доставлены в Джанкойскую больницу.